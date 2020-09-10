Брюссель, 10 сентября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил 10 сентября на пресс-конференции, что настало время, чтобы процесс диалога между представителями Белграда и Приштины был успешно доведен до конца. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Сегодня прошло ровно 10 лет с тех пор, как Генеральная Ассамблея ООН приняла предложение Европейского союза о посредничестве в диалоге Белграда и Приштины. Настало время, чтобы он был успешно доведен до конца», — написал Мирослав Лайчак в своём профиле в соцсети.

Напомним, что 7 сентября в Брюсселе в рамках диалога под эгидой ЕС состоялся новый раунд переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра временных приштинских учреждений Авдуллаха Хоти.