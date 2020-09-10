Ростов-на-Дону, 10 сентября, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в единый день голосования 13 сентября организуют бесперебойную работу общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 10 сентября.

Александр Дицков ИА Красная Весна Ростов-на-Дону

«В связи с прогнозируемым увеличением активности горожан 13 сентября общественный транспорт будет работать по графику буднего дня. Это значит, что количество подвижного состава на маршрутах останется прежним, а не уменьшится согласно расписанию выходного дня», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с проведением выборов изменения внесены в расписание школьных занятий. Голосование продлится с 11 по 13 сентября.