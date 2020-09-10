Киев, 10 сентября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Совместная инспекция украинских позиций возле поселка Шумы в «серой зоне» Донбасса не состоится сегодня, как это было запланировано.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Об этом днем 10 сентября сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Источник заявил, что это «спекулятивная тема» для ДНР и ЛНР, «которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем, хотя ОБСЕ говорит, что это не так».

Как говорится в публикации, Киев вышел со встречным предложением проверить позиции республиканских армий вместе с ОБСЕ, однако в Донецке и Луганске отказались от такой идеи.

Официального комментария офиса президента Украины по этому вопросу в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября состоялось внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, посвященное ситуации в Шумах. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании, причем офисом президента отдельно было заявлено, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

До этого власти ДНР заявили, что, вопреки договоренностям, украинская армия начала возводить укрепления в районе поселка Шумы в т. н. «серой зоне».

Ряд украинских экспертов и политиков крайне негативно оценили идею совместной инспекции, заявив, что это «очередное предательство» со стороны действующей власти.