Киев, 10 сентября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский проведёт телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщило 10 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Kremlin.ru Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате»

Лидеры стран обсудят ход выполнения Украиной договорённостей, достигнутых во время предыдущего саммита «Нормандской четвёрки» в Париже.

Речь также пойдёт о договорённостях в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), согласно которым представители ДНР и наблюдатели ОБСЕ посетят позиции ВСУ в районе посёлка Шумы, расположенного недалеко от Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Егор Чернев назвал инспекцию позиций ВСУ представителями ДНР «антиукраинским решением».