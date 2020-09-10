Москва, 10 сентября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Ростуризм запускает пилотный проект по обновлению) реновации) исторических центров городов России. Это необходимо для повышения их туристической привлекательности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Углич

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Первыми участниками пилотного проекта по обновлению исторических центров городов России станут Тула, Углич и Нижний Новгород. Ростуризм готов приступить к реализации программы уже в 2020 году.

Согласно проекту, городам в 2021—2023 гг. начнут предоставляться субсидии на реорганизацию и санацию противоречащих характеру исторической застройки зданий и сооружений, создание новых общественных пространств, на устройство архитектурной подсветки памятников архитектуры и т д.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что Россия обладает большими резервами для внутреннего туризма, однако необходимо развивать инфраструктуру.

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