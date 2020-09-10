Пермь, 10 сентября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Перми стартует с 15 сентября. Об это на заседании штаба по подготовке к зиме объявил глава города Дмитрий Самойлов, сообщает пресс-служба мэрии.

(сс) Geoffrey Gallaway Отопление

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Первыми к теплоснабжению подключат социальные объекты. Затем тепло поступит в жилой фонд. Муниципальная власть начинает запуск тепла заблаговременно, не дожидаясь пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов по Цельсию.

Теперь основной задачей в городе является обеспечение своевременной подачи заявок от управляющих организаций в ресурсоснабжающие организации. Главам районных администраций поручено совместно с прокуратурой районов отработать возможные риски, связанные с недобросовестной работой УК и ТСЖ.

В мэрии подчеркнули, что в среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. Ход подключения к теплу зависит от неоднородного рельефа города.