Киев, 10 сентября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В условиях умеренного роста ВВП Украины к 2040 году выплаты по долговым обязательствам, размер которых привязан к ВВП (VRI), могут превысить $22 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 10 сентября во время заседания финансового комитета Верховной рады Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Потенциальные выплаты по государственным деривативам к 2040 году при умеренном росте ВВП могут составить более $22 млрд», — рассказал он.

Министр отметил, что в связи с данным обстоятельством, правительство Украины приняло некое секретное решение.

Марченко добавил, что при условии роста ВВП Украины на 4,6% ежегодно, в 2023 году страна выплатить по VRI $600 млн.

Напомним, Украина выпустила VRI в 2015 году для того, чтобы избежать дефолта. Это позволило списать около $3,6 млрд или 20% внешнего долга страны. Взамен были выпущены бумаги, процент выплат по которым привязан к росту ВВП Украины. Отметим, в условиях выпуска данных бумаг отсутствует верхнее ограничение процента выплат. Таким образом, чем активнее развивается Украина — тем больше она должна кредиторам. Срок действия данных бумаг истекает 31 мая 2040 года.

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