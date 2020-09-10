Москва, 10 сентября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В администрации президента РФ на данный момент не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья российского блогера Алексея Навального, который проходит лечение после «отравления» в клинике в Германии. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля добавил, что в курсе сообщений СМИ об улучшении состояния оппозиционера, однако не склонен им безоговорочно доверять.

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«Мы уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать эти сообщения за первоисточник, — пояснил Песков. — Пока они не подкреплены более официальной информацией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Spigel со ссылкой на свои источники заявило об улучшении состояния Алексея Навального. По данным журнала, он окончательно пришёл в себя, уже может разговаривать и, вероятно, вспомнил детали происходившего до того момента, как ему стало плохо в самолёте.