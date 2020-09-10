Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о состоянии Навального
Москва, 10 сентября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В администрации президента РФ на данный момент не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья российского блогера Алексея Навального, который проходит лечение после «отравления» в клинике в Германии. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля добавил, что в курсе сообщений СМИ об улучшении состояния оппозиционера, однако не склонен им безоговорочно доверять.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Spigel со ссылкой на свои источники заявило об улучшении состояния Алексея Навального. По данным журнала, он окончательно пришёл в себя, уже может разговаривать и, вероятно, вспомнил детали происходившего до того момента, как ему стало плохо в самолёте.