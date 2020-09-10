Омск, 10 сентября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 55 человек, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в региональном минздраве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

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Таким образом, общее количество носителей SARS-CoV-2 в регионе выросло до 9779 человек.

За сутки в Омской области выздоровели 70 человек, за весь период — 7890.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 сентября в Омской области коронавирус был выявлен у 9724 человек.