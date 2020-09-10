Москва, 10 сентября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделит 4,5 млрд рублей на строительство автомобильных дорог в регионах. Об этом 10 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

«Сегодня выделим уже пятый транш на эти цели на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей», — сказал Мишустин, рассказывая о поддержке федеральным правительством развития дорожной сети в регионах.

По словам премьер-министра, большая часть выделенных средств пойдёт на улучшение дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава правительства отметил, что деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог в Марий Эл, Владимирской области, Карелии, Краснодарском крае, Пензенской области, Коми и Ингушетии, а также строительство мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре.