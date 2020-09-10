Оренбург, 10 сентября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Программа кешбэка за туры по России вышла сырой, но она, безусловно, нужна туристической отрасли в доработанном варианте. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил руководитель туристической консалтинговой компании 1Travel, член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Звучало множество предложений запланировать программу на лето-2021, добавив пляжные направления, но они и так пользуются повышенным спросом, и непосредственно для развития новых и популяризации отстающих по спросу дестинаций это не поможет. На высшем уровне это будет воспринято как слив федерального бюджета. Необходимо распространить акцию в ближайшей перспективе на период до 1 июня без пляжных направлений», — считает эксперт.

Второй проблемой представитель турбизнеса назвал окно продаж. Две недели — слишком короткий срок для запуска рекламной кампании. Спрос просто не раскачать. Нужно четко проанализировать нуждающиеся в поддержке регионы и выставлять сроки под них, дав как минимум месяц на полноценную организацию пакетов.

По словам члена Российского союза туриндустрии, в доработке нуждаются и требования к технической части сайтов. «У нас есть крупные туроператоры со сформированными информационными отделами, которые весь рабочий день занимаются доработками и внедрениями. Но не стоит забывать, что во многих городах есть интересные проекты, реализуемые небольшими компаниями, которые такие доработки не могут себе позволить, а туры у них уникальные и интересные. Ростуризму следовало бы предложить единое техническое решение для подобных компаний, то есть сформированный пакет — «бери и подключай», — сказал он.

Владимир Гетман также считает, что необходимо абсолютно исключить из схемы распространения агрегаторов. Они не несут ответственности перед туристами и не анализируют качество продуктов. Однако их работа полностью парализует спрос, поскольку они забивают строчки поисковиков, в результате турист теряется и прекращает поиски. «Нужно в каждом регионе работать с непосредственными исполнителями, а роль агрегатора должна на себя взять сама площадка мирпутешествий. рф», — убежден глава туристической консалтинговой компании.

Еще одной необходимостью Гетман назвал исключение из требований предоставления трансфера для туроператоров. Некоторые пакеты продаются как экскурсия плюс проживание, так как многие туристы добираются до стартовой точки своими силами, а во многих регионах вообще нереально организовать доступный трансфер. В результате туристы вынуждены либо отказаться от программы кешбэка, либо оплачивать невостребованный трансфер, который этот кешбэк фактически и «съедает».

"Я думаю, что сейчас не время торопиться и надо серьезно продумать механизм размещения туроператорами своих пакетов на единой площадке. Необходимо запускать проект в тестовой среде, подключать туроператоров и в режиме реального времени производить правки, и только потом уже предлагать воспользоваться системой туристам. Только в этом случае, уверен, программа раскроется в совершенно ином свете и будет действительно востребована», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко предложил продлить до конца года действие программы кешбэка при покупке туров по России. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Напомним, ранее в России выделили 15 млрд рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России. При соблюдении определённых условий при покупке тура от 25 тысяч рублей путешественникам полагается возврат 5 тысяч рублей; от 50 тысяч рублей — 10 тысяч, а от 75 тысяч рублей — 15 тысяч.