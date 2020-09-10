Пенза, 10 сентября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Под медицинским наблюдением в Пензенской области находятся по состоянию на 10 сентября 4,15 тыс. человек. С коронавирусного учета сняты на сегодняшний день 29 263 жителей региона. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

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За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у шестерых детей. Самое большое число заболевших подтверждено в Пензе — 55 человек, в Пензенском районе — 21 житель.

В лабораториях проведено с начала пандемии 273 451 исследование, за это время обследовали 260 041 человека.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензенской области по информации на 10 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 9029 человек. За сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 97 жителей региона.

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