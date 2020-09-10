Тбилиси, 10 сентября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Конфронтации с Россией нет в числе задач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, партия которого «Единое национальное движение» (ЕНД) собирается участвовать в парламентских выборах. Об этом Саакашвили заявил в опубликованном 10 сентября интервью грузинскому телеканалу «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Махаил Саакашвили

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией. Нашей задачей не является конфронтация с кем-либо», — подчеркнул политик.

По словам Саакашвили, в случае победы на выборах его партия займётся решением внутренних проблем. В том числе в долгосрочной перспективе — проблем международной повестки и внутренних территорий.

Он ещё раз подтвердил, что готов стать премьер-министром Грузии, а через два года продолжить свою политическую карьеру на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии Саакашвили заочно приговорен к лишению свободы.

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