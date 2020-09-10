Горно-Алтайск, 10 сентября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай в ближайшие дни ожидаются заморозки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 11−12 сентября температура местами опустится до 2 градусов мороза.

Galina Kralina Плато Укок. Горный Алтай

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"Возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных культур. Для защиты растений от заморозков следует обеспечить их укрытие полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом», — отметили в управлении.

Кроме того, с наступлением холодов возрастает риск возникновения пожаров. В связи с этим жителей призвали соблюдать осторожность при топке печей, следить за электропроводкой и так далее.

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