Кострома, 10 сентября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Второй класс гимназии № 33 в Костроме отправили на карантин из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом в четверг, 10 сентября сообщает «Kostroma.Today».

Новую инфекцию обнаружили у учительницы, преподававшей в одном из начальных классов гимназии. Женщина заразилась коронавирусом от супруга, контактировавшего с заражённым коллегой на работе.

Ближайшие 14 дней школьники и их преподаватель проведут на карантине. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM, переводить всех учеников гимназии на дистанционное обучение пока не планируется.

Напомним, ранее 8 класс учебной организации отправили на самоизоляцию после того, как у одного из детей обнаружили новую инфекцию.