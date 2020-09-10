В Переславле на храме XII века нашли изображение фантастического существа
Ярославль, 10 сентября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. В результате археологических изысканий в сентябре 2020 года на Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского обнаружены уникальные граффити с надписью, а также сделаны новые археологические находки. Об этом сообщается на официальном сайте Института археологии РАН.
Археологические раскопки предшествуют реставрации интерьера Спасо-Преображенского собора, которая будет проводиться в рамках проекта по комплексному изучению древнерусских домонгольских соборов. В этом году археологи смогли обнаружить ранее неизвестные надписи на стене храма.
Новые тексты и граффити дополнят массив уже известных надписей и рисунков на стенах Спасо-Преображенского собора, открытых в 2015 году. Одна из этих надписей — сообщение с перечислением убийц Андрея Боголюбского.
Помимо открытий на стенах собора археологи обнаружили около двух десятков погребений, нательные кресты, монеты. Были найдены фрагменты фресковой живописи и глиняные плитки пола, датированные XII веком. В настоящий момент работы архитектурно-археологической команды Института археологии РАН при содействии Переславского музея-заповедника завершаются.