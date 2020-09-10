Ярославль, 10 сентября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. В результате археологических изысканий в сентябре 2020 года на Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского обнаружены уникальные граффити с надписью, а также сделаны новые археологические находки. Об этом сообщается на официальном сайте Института археологии РАН.

Archaeolog.ru Граффити на стене Спасо-Преображенского собора

Археологические раскопки предшествуют реставрации интерьера Спасо-Преображенского собора, которая будет проводиться в рамках проекта по комплексному изучению древнерусских домонгольских соборов. В этом году археологи смогли обнаружить ранее неизвестные надписи на стене храма.

«Увенчала короткий сезон раскопок в Спасском соборе Переславля и у его стен находка совершенно новой древнерусской надписи и замечательного рисунка рядом с ней. В надписи уверенно прочитываются слова «но не всем ладно. Игнат писал». Находящийся рядом с надписью рисунок изображает бегущего человека, левой рукой поднимающего над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом. Перед нами редчайший пример изображения фантастических существ, по преданиям обитавших в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси они не были широко известны. Рисунок может также представлять собой аллегорию,» — сообщается на сайте Института археологии РАН.

Новые тексты и граффити дополнят массив уже известных надписей и рисунков на стенах Спасо-Преображенского собора, открытых в 2015 году. Одна из этих надписей — сообщение с перечислением убийц Андрея Боголюбского.

Помимо открытий на стенах собора археологи обнаружили около двух десятков погребений, нательные кресты, монеты. Были найдены фрагменты фресковой живописи и глиняные плитки пола, датированные XII веком. В настоящий момент работы архитектурно-археологической команды Института археологии РАН при содействии Переславского музея-заповедника завершаются.