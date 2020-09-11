Киев, 11 сентября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Украинская «Оппозиционная партия — За жизнь» пытается оправдать свое второе место в рейтинге партий. А одних проколов правящей партии для этого недостаточно, тем более что стремительно теряющие рейтинг «Слуги народа» изворачиваются в попытках усложнить жизнь конкурентам. Как они это делают и как ОПЗЖ отвечает, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Пресс-служба МВД Украины

Руками ЦИК «Слуги народа» отказали в проведении выборов в крупном регионе. Заявлено о невозможности проводить местные выборы восемнадцати «объединенным территориальным громадам» Донецкой и Луганской областей было 8 августа, официальная причина — террористическая угроза и заключения областных администраций. Это решение лишило избирательного права порядка полумиллиона человек, причем из «базового» региона ОПЗЖ. Отвечать было необходимо, и ОПЗЖ ответила. Председатель партии Василий Нимченко обратился к и. о. директора Государственного бюро расследований Александру Соколову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, заявив, что основания для отказа надуманы, а реальных целей три: 1) захватить власть, не дав провести местные выборы на отдельных, подконтрольных Украине, территориях Донецкой и Луганской областей, 2) сформировать органы местного самоуправления, 3) лишить граждан права на управление государственными делами. Реакции не последовало, и Нимченко пошел в суд.

А Печерский районный суд Киева обязал генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций П. Кириленко и С. Гайдаем, и начать досудебное расследование касательно указанных должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов. Шевченковский же районный суд признал противоправным бездействие ГБР, жалобу Нимченко удовлетворил и обязал начать уголовное преследование Кириленко и Гайдая.

Выиграв дело и обеспечив себе симпатии избирателей, ОПЗЖ создал себе неплохую перспективу.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинская оппозиция на тропе судебной войны».