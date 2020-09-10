Калуга, 10 сентября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. В калужском филиале Российского государственного аграрного университета-МСХА имени Тимирязева на 3D-принтерах будут печатать имплантаты (протезы) конечностей и клювов для животных и птиц, обитающих в регионе и занесённых в «Красную книгу». Об этом 10 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания секции экологии и охраны окружающей среды научно-технического совета министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Zoocenter-fenix.ru Руководитель Центра «Феникс» биолог, и зооинженер Вероника Матюшина с подопечным

По словам главы ведомства Варвары Антохиной, большое количество зверей и птиц, получивших повреждения и травмы и частично или полностью потерявших способность двигаться, теперь могли бы получить шанс если не вернуться в дикую среду обитания, то, по крайней мере, полноценно существовать в условиях ограниченной свободы под присмотром человека.

Инициатива филиала ведущего в стране аграрного вуза с одобрением встречена в калужском Центре «Феникс», куда нередко попадают нуждающиеся в протезировании и реабилитации птицы и животные.