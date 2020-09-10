Барнаул, 10 сентября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Несмотря на осень, активность клещей в Алтайском крае остается всё ещё достаточно высокой. По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю 80% из всех, обратившихся с жалобами в поликлиники, пострадали от присасывания клещей при сборе грибов.

JerzyGorecki Клещ

Всего с начала сезона активности клещей (24.03.2020 г.) клещи покусали 9 815 жители региона, из них 2 960 детей до 14 лет, что на 15% ниже прошлогоднего. Из числа пострадавших от присасывания клещей у 18 жителей края комиссионно подтверждено заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у четырёх детей.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в 4,8% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,7% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стретьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.