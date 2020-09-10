Москва, 10 сентября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Россия считает обвинения в «причастности» официальных лиц к отравлению блогера Алексея Навального недопустимыми и ошибочными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Эвелин де Морган. Зелье. 1903

«Какие-то прямые или косвенные указания, намеки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле «слышали» американского госсекретаря.

Песков напомнил, что Россия заинтересована в выяснении причины произошедшего с блогером.