Президент России Владимир Путин проводит в четверг, 10 сентября, совещание по экономическим вопросам, где будет обсуждаться восстановление экономики, в частности вопросы занятости и безработицы. Совещание проходит в формате видеоконференции. В нем принимают участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минтруда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

13:37 10.09.2020 Спад экономической активности в России на фоне эпидемии коронавируса оказался меньше, чем в странах Евросоюза и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом: Путин назвал причины меньших масштабов кризиса в России на фоне Запада

13:39 10.09.2020 Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах. В России за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, сообщил Владимир Путин, открывая совещание.

13:40 10.09.2020 Самый острый этап кризиса в России оказался, по оценкам экспертов, уже позади. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Читайте подробнее: Путин обеспокоен «неравномерным восстановлением» российской экономики

13:44 10.09.2020 Кризисный этап в России — позади, уверен президент РФ Владимир Путин. «Начиная с июня в России наметилось восстановление экономической динамики, растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок», — отметил президент.

13:45 10.09.2020 На рынке труда в России положение остаётся напряжённым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом: Путин: поддержку безработных необходимо продолжать

13:48 10.09.2020 По итогам 2019 г. Алтайский край улучшил индекс рынка труда. Об этом свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг. В нём регион занимает 70-е место с индексом 48,3 (вместо индекса 45,9 в 2018 г.). Читайте также: Алтайский край улучшил индекс рынка труда

13:50 10.09.2020 Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 10 сентября 2020 г. в регионе насчитывается 36 881 такой гражданин, уровень безработицы в регионе составляет уже 7% (на 31 июля — 5,1%). Читайте также: Карантинный период оставил без работы десятки тысяч забайкальцев

13:59 10.09.2020 Уровень безработицы в России сейчас превышает 6%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Такой уровень безработицы в России был зафиксирован в марте 2012 года.

14:04 10.09.2020 Глубина экономического спада в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Об этом сегодня, 10 сентября, на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин сравнил спад ВВП из-за пандемии в РФ с другими странами

14:15 10.09.2020 В настоящее время в Хакасии получают пособие по безработице 12 943 человека, в том числе 6182 — в минимальном размере, 5102 — в максимальном.

14:22 10.09.2020 На 10 сентября в органах службы занятости населения Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных 48 тыс. 598 человек. Для сравнения, по данным Воронежстата на март 2020 года, в регионе было зарегистрировано 11 тыс. безработных. В начале июня число безработных составляло 29,6 тыс. человек, а уровень безработицы — 2,5%. Об этом: В Воронежской области число безработных приблизилось к 50 тыс. человек

14:24 10.09.2020 В Ростовской области число граждан, оставшихся без работы, продолжает расти. Так, менее чем за месяц безработными признаны около 10 тыс. человек, передаёт ИА REGNUM. Об этом: В Ростовской области за месяц работу потеряли 10 тыс. человек

14:38 10.09.2020 В Смоленской области, по данным на август по сравнению с мартом 2020 года, число безработных выросло в четыре раза — с 4,9 тыс. человек, до 19,8 тыс. В Смоленске без работы остаются более 6,6 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в Смоленске составляет 4,02%.

14:48 10.09.2020 В Крыму в июле 2020 года безработными признаны 8339 человек, что в 10,8 раза больше, чем в прошлом году — 775 человек. Лидирует по числу безработных Симферополь — 1397 человек, а также Симферопольский район — 825 человек, Красногвардейский район — 579 человек. Всего В январе-июле 2020 года безработными признаны 45 023 человека, это в 5,6 раза больше, чем в прошлом году — 8000 человек. Такие данные приводит республиканский центр занятости населения.

14:51 10.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает создать новую систему адресной помощи гражданам, в частности, ввести продуктовые банковские карточки, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября. Читайте подробнее: В Госдуме предлагают ввести продуктовые банковские карточки

15:02 10.09.2020 В Архангельской области на фоне пандемии безработица выросла в 2,2 раза. К концу первого полугодия в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 22,4 тыс. жителей региона, или 4% человек трудоспособного возраста.

15:09 10.09.2020 В Курской области в первом полугодии 2020 года со времени введения режима повышенной готовности уровень регистрируемой безработицы увеличился в 3,7 раза. К концу июля на учёте состояли 19,4 тыс. безработных — в 4,5 раза больше по сравнению с июлем 2019 года. Читайте также: В Курской область уровень безработицы за год вырос в 4,5 раза

16:01 10.09.2020 Совещание по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru.

16:14 10.09.2020 В Калужской области за семь месяцев 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6%. За полгода в калужские центры занятости обратилось 18 тыс. 193 человека (144% от уровня 2019 года). 13 тыс. 68 человек (225% от уровня 2019 года) официально признаны безработными. Подробности в материале: В Калужской области коронавирус оставил без работы около 18 тыс. человек

16:43 10.09.2020 Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах службы занятости населения Рязанской области, на июль 2020 года составила 18 101 человек, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Рязанстата. Подробности в материале: В Рязанской области в службу занятости обратились более 15 тысяч человек

16:52 10.09.2020 Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июля 2020 года в Волгоградской области составил 3,7%, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Волгоградстата. На учёт в центры занятости встали 50,7 тысяч человек, из них 45,6 тысяч граждан имели статус безработного, в том числе 38 тысяч человек получали пособие по безработице. Читайте подробнее: В Волгоградской области уровень безработицы достиг 3,7%

17:14 10.09.2020 Численность безработных за второй квартал 2020 года в Брянской области составила 24,4 тысяч человек, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Уровень безработицы — 4,2%. Об этом: В Брянской области без работы остаются 24,4 тысячи человек

17:27 10.09.2020 Количество безработных в Белгородской области увеличилось с 32,5 тысячи человек в марте 2020 года до 42,8 тысячи человек по итогам второго квартала, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Об этом: В Белгородской области с марта работу потеряли свыше 10 тысяч человек

17:58 10.09.2020 Совещание по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru

18:17 10.09.2020 В Астраханской области к концу июля 2020 года в учреждениях государственной службы занятости населения состояли на учете 34 тыс. 230 человек — это в 5,7 раза больше, чем в марте. Читайте подробнее: С начала пандемии в Астраханской области стало в 5 раз больше безработных

18:26 10.09.2020 В Астраханской области численность безработных родителей, имеющих детей до 18 лет, составляет 18,3 тысячи человек. Количество детей, на которых назначено увеличенное пособие по безработице — 32,6 тысячи человек. Читайте также: Более 18 тыс. астраханских безработных имеют несовершеннолетних детей

19:18 10.09.2020 Во Владимирской области число безработных во время пандемии коронавируса выросло почти в пять раз. В начале марта на учёте в центрах занятости населения стояли 6 тыс. 852 человека, а к 1 сентября их насчитывается 30 тыс. 859. Читайте также: Во Владимирской области с марта число безработных возросло в 5 раз

20:42 10.09.2020 Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. kremlin.ru

22:51 10.09.2020 Совещание по экономическим вопросам. kremlin.ru

07:04 По итогам 2019 г. Забайкальский край повысил индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 72-е место с индексом 45,6 (вместо индекса 40,7 в 2018 г.). Читайте также: Забайкальский край повысил индекс рынка труда