Путин проводит совещание по вопросам занятости и безработицы — все новости
Президент России Владимир Путин проводит в четверг, 10 сентября, совещание по экономическим вопросам, где будет обсуждаться восстановление экономики, в частности вопросы занятости и безработицы.
Совещание проходит в формате видеоконференции.
В нем принимают участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минтруда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.
Спад экономической активности в России на фоне эпидемии коронавируса оказался меньше, чем в странах Евросоюза и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах. В России за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, сообщил Владимир Путин, открывая совещание.
Самый острый этап кризиса в России оказался, по оценкам экспертов, уже позади. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Кризисный этап в России — позади, уверен президент РФ Владимир Путин.
«Начиная с июня в России наметилось восстановление экономической динамики, растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок», — отметил президент.
На рынке труда в России положение остаётся напряжённым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По итогам 2019 г. Алтайский край улучшил индекс рынка труда. Об этом свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг. В нём регион занимает 70-е место с индексом 48,3 (вместо индекса 45,9 в 2018 г.).
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Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 10 сентября 2020 г. в регионе насчитывается 36 881 такой гражданин, уровень безработицы в регионе составляет уже 7% (на 31 июля — 5,1%).
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Уровень безработицы в России сейчас превышает 6%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Такой уровень безработицы в России был зафиксирован в марте 2012 года.
Глубина экономического спада в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Об этом сегодня, 10 сентября, на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.
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В настоящее время в Хакасии получают пособие по безработице 12 943 человека, в том числе 6182 — в минимальном размере, 5102 — в максимальном.
На 10 сентября в органах службы занятости населения Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных 48 тыс. 598 человек. Для сравнения, по данным Воронежстата на март 2020 года, в регионе было зарегистрировано 11 тыс. безработных. В начале июня число безработных составляло 29,6 тыс. человек, а уровень безработицы — 2,5%.
Об этом: В Воронежской области число безработных приблизилось к 50 тыс. человек
В Ростовской области число граждан, оставшихся без работы, продолжает расти. Так, менее чем за месяц безработными признаны около 10 тыс. человек, передаёт ИА REGNUM.
Об этом: В Ростовской области за месяц работу потеряли 10 тыс. человек
В Смоленской области, по данным на август по сравнению с мартом 2020 года, число безработных выросло в четыре раза — с 4,9 тыс. человек, до 19,8 тыс. В Смоленске без работы остаются более 6,6 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в Смоленске составляет 4,02%.
В Крыму в июле 2020 года безработными признаны 8339 человек, что в 10,8 раза больше, чем в прошлом году — 775 человек. Лидирует по числу безработных Симферополь — 1397 человек, а также Симферопольский район — 825 человек, Красногвардейский район — 579 человек. Всего В январе-июле 2020 года безработными признаны 45 023 человека, это в 5,6 раза больше, чем в прошлом году — 8000 человек. Такие данные приводит республиканский центр занятости населения.
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает создать новую систему адресной помощи гражданам, в частности, ввести продуктовые банковские карточки, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.
Читайте подробнее: В Госдуме предлагают ввести продуктовые банковские карточки
В Архангельской области на фоне пандемии безработица выросла в 2,2 раза. К концу первого полугодия в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 22,4 тыс. жителей региона, или 4% человек трудоспособного возраста.
В Курской области в первом полугодии 2020 года со времени введения режима повышенной готовности уровень регистрируемой безработицы увеличился в 3,7 раза. К концу июля на учёте состояли 19,4 тыс. безработных — в 4,5 раза больше по сравнению с июлем 2019 года.
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В Калужской области за семь месяцев 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6%. За полгода в калужские центры занятости обратилось 18 тыс. 193 человека (144% от уровня 2019 года). 13 тыс. 68 человек (225% от уровня 2019 года) официально признаны безработными.
Подробности в материале: В Калужской области коронавирус оставил без работы около 18 тыс. человек
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах службы занятости населения Рязанской области, на июль 2020 года составила 18 101 человек, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Рязанстата.
Подробности в материале: В Рязанской области в службу занятости обратились более 15 тысяч человек
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июля 2020 года в Волгоградской области составил 3,7%, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Волгоградстата. На учёт в центры занятости встали 50,7 тысяч человек, из них 45,6 тысяч граждан имели статус безработного, в том числе 38 тысяч человек получали пособие по безработице.
Читайте подробнее: В Волгоградской области уровень безработицы достиг 3,7%
Численность безработных за второй квартал 2020 года в Брянской области составила 24,4 тысяч человек, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Уровень безработицы — 4,2%.
Об этом: В Брянской области без работы остаются 24,4 тысячи человек
Количество безработных в Белгородской области увеличилось с 32,5 тысячи человек в марте 2020 года до 42,8 тысячи человек по итогам второго квартала, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.
Об этом: В Белгородской области с марта работу потеряли свыше 10 тысяч человек
В Астраханской области к концу июля 2020 года в учреждениях государственной службы занятости населения состояли на учете 34 тыс. 230 человек — это в 5,7 раза больше, чем в марте.
Читайте подробнее: С начала пандемии в Астраханской области стало в 5 раз больше безработных
В Астраханской области численность безработных родителей, имеющих детей до 18 лет, составляет 18,3 тысячи человек. Количество детей, на которых назначено увеличенное пособие по безработице — 32,6 тысячи человек.
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Во Владимирской области число безработных во время пандемии коронавируса выросло почти в пять раз. В начале марта на учёте в центрах занятости населения стояли 6 тыс. 852 человека, а к 1 сентября их насчитывается 30 тыс. 859.
Читайте также: Во Владимирской области с марта число безработных возросло в 5 раз
По итогам 2019 г. Забайкальский край повысил индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 72-е место с индексом 45,6 (вместо индекса 40,7 в 2018 г.).
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