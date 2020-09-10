Москва, 10 сентября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Информация о том, что президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте якобы пообещал создать комиссию для расследования ситуации с блогером Алексеем Навальным, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не исключаем, что произошло какое-то недопонимание», — сказал Песков.

По его словам, у Кремля нет никаких данных о состоянии здоровья Навального, поскольку Россия не получала никаких данных по этому вопросу ни от ОЗХО, ни от Германии.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона добивается взаимодействия с Германией по вопросу с Навальным, но пока ответная реакция со стороны официального Берлина отсутствует и Россия недоумевает относительно отсутствия какой-либо информации о здоровье блогера: «Россия добивается взаимодействия с Германией, Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет».