Москва, 10 сентября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. При такой динамике роста заражений коронавирусом в мире вторая волна пандемии не исключена, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«На сегодняшний день в мире заразились пандемией коронавируса уже 28 млн человек, жертвами болезни года стали более 900 тысяч человек.

В тройку печально лидирующих стран мира с колоссальным охватом заболевания входят США, Индия и Бразилия. Это очень густонаселённые страны.

Россия пока остается на четвертом месте. Нужно отметить, что в благополучных странах Западной Европы с начала осени отчетливо повышается прирост больных коронавирусом. Очень тревожит ситуация в Испании, Франции и Великобритании.

К сожалению, становится понятно, что власти многих стран, входящих в ЕС, рано ослабили ограничительные меры. В Испании уверенно пройден рубеж в полмиллиона человек, заболевших коронавирусом, на 10 сентября эта цифра составляет 525 тысяч больных. Печально, но с испанской статисткой всё увереннее соревнуется Франция.

К середине сентября с высокой вероятностью мы станем свидетелями второй волны пандемии. В этом случае робкие шаги мировой экономики по восстановлению снова обнулятся.

Российским гражданам однозначно в этом году лучше не рисковать и перенести любые зарубежные поездки на следующий год», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число умерших от COVID-19 в мире превысило 900 тысяч человек, привел данные американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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