Москва, 10 сентября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Встреча высоких представителей стран — участниц БРИКС, курирующих вопросы безопасности, запланирована на 17 сентября в видеоформате. Об этом сообщает 10 сентября пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Kremlin.ru Встреча глав государств и правительств стран – участниц БРИКС

Десятая встреча высоких представителей Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдёт под председательством российской стороны. Участники обсудят текущие вызовы и угрозы глобальной, региональной, а также национальной безопасности.

Уточняется, что Россию на встрече представит секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Читайте также: Российский эксперт высоко оценил потенциал БРИКС