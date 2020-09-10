Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургской духовной академии введен карантинный режим после того, как несколько студентов заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Peterburg23 Санкт-Петербургская духовная академия

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С 9 сентября вход в здание академии ограничен. В настоящее время у всех воспитанников учебного заведения, которые контактировали с заболевшими, взяты анализы на наличие вируса.

«Учащиеся, поступавшие из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющие выработанные антитела и отрицательный результат теста будут находиться до окончания карантина в местах постоянного проживания», — уточнили в академии.

При этом учебный процесс в академии продолжается в полном объеме в дистанционном формате. Богослужения для прихожан академических храмов будут проводиться только в храме Двенадцати апостолов на набережной Обводного канала, 7.

«Карантинный режим введён до 21 сентября. В случае благоприятного результата карантинные меры могут быть сняты раньше», — отметили в пресс-службе.