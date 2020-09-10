Москва, 10 сентября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Представители Минпросвещения РФ намерены запустить специальный канал на портале «Госуслуги» для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школьных учреждениях. Об этом заявил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур министерства Андрей Родионов на вебинаре «ПРО питание: диалог с Минпросвещения России».

Nso.ru Школьная столовая

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"В планах у нас сейчас запустить прямой, скажем так, канал жалоб по аналогии с тем механизмом, который был реализован уже коллегами при реализации мероприятий, связанных с выплатами медикам, [борющимся с коронавирусом]», — сказал Родионов.

По его словам, все жалобы подобного рода будут направляться напрямую в Минпросвещения РФ, где будут реагировать на обращения.