Ярославль, 10 сентября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Депутатам муниципалитета Ярославля запретят получать из бюджета компенсации на оплату работы своих родственников, оформленных помощниками. Проект решения об этом рассмотрен на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Сейчас каждый депутат может получить из бюджета до 35 тысяч рублей в месяц в качестве компенсации на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью. Этим правом пользуются все депутаты, причём, как правило, компенсируется оплата труда депутатских помощников. Процедура крайне проста: народный избранник просто предоставляет расписку помощника в том, что он получил деньги.

Депутаты не скрывают, что в ряде случаев такими помощниками выступают родственники самих депутатов.

«Такие случаи у нас были в прошлом и этом созыве. Проект установит запрет на получение компенсаций родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, братьями и сестрами родителей, супругов и супругов детей депутатов. Это наша собственная инициатива. Она возникла ещё летом на заседании одной из комиссий. Чтобы не было некрасивых ситуаций, которыми интересуются СМИ. Аппарат проработал проект решения, которое будет вынесено на ближайшее заседание», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

Ежемесячно на оплату труда помощников депутатов муниципалитета из бюджета города расходуется более миллиона рублей. Депутаты, за редким исключением, используют компенсации в максимальном объёме. Проконтролировать, работают ли помощники на самом деле, или просто получают деньги, невозможно. «Работодателем» выступает сам депутат.