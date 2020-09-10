В Ярославле депутатам запретят получать деньги на помощников-родственников
Ярославль, 10 сентября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Депутатам муниципалитета Ярославля запретят получать из бюджета компенсации на оплату работы своих родственников, оформленных помощниками. Проект решения об этом рассмотрен на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас каждый депутат может получить из бюджета до 35 тысяч рублей в месяц в качестве компенсации на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью. Этим правом пользуются все депутаты, причём, как правило, компенсируется оплата труда депутатских помощников. Процедура крайне проста: народный избранник просто предоставляет расписку помощника в том, что он получил деньги.
Депутаты не скрывают, что в ряде случаев такими помощниками выступают родственники самих депутатов.
Ежемесячно на оплату труда помощников депутатов муниципалитета из бюджета города расходуется более миллиона рублей. Депутаты, за редким исключением, используют компенсации в максимальном объёме. Проконтролировать, работают ли помощники на самом деле, или просто получают деньги, невозможно. «Работодателем» выступает сам депутат.