Киев, 10 сентября, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Политическая ситуация на Украине сложилась таким образом, что лобовая критика Владимира Зеленского оппонентами будет только помогать действующему президенту в плане рейтинга, заявил в своем комментарии 10 сентября украинский политолог Пётр Охотин.

Цитата из м∕ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США «Весёлая парочка»

Эксперт отмечает, что «электоральный секрет» Зеленского состоит в том, что президент Украины имеет хорошие навыки драматурга.

«Известно, что герой фильма должен действовать. И Зеленский это использовал, будучи продюсером. У него есть какие-то перипетии, он их как-то преодолевает… Включаем телевизор и видим, что говорят о программе «Большая стройка», об урегулировании конфликта в Донбассе. Все пункты — по социологии, и так, как нравится людям», — заявил Охотин.

Также политолог обращает внимание, что Зеленского поддерживают 63% людей, которым от 18 до 29 лет — «поколение инстаграмма выросло и начало голосовать».

«В этой логике Пётр Порошенко даже выгоден Зеленскому таким, какой он есть. Пётр Алексеевич получил роль некоего антагониста для аудитории Зеленского. Это наглый кот Том, которого хитрый Джерри (Зеленский) постоянно обыгрывает», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября были обнародованы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 августа — 3 сентября, согласно которым уровень доверия украинцев к Зеленскому вырос на 3%. В настоящий момент Зеленский с большим отрывом возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков: 44% опрошенных доверяют ему, 51% — не доверяют.

Напомним, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы.