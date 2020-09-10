Казань, 10 сентября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии 21 октября 2020 года планирует рассмотреть требование конкурсного управляющего АО «Казанский завод синтетического каучука» — стратегического предприятия России и старейшего химического завода Казани. Управляющий потребовал привлечения Евгении Даутовой «к субсидиарной ответственности по обязательствам должника». Сумма требований не сообщается. Экс-глава правления «лопнувшего» банка «Спурт» Даутова имела существенную долю акций завода, передаёт ИА REGNUM.

Invest.kzn.ru Казанский завод синтетического каучука

Неизвестно, о какой сумме идёт речь, но на декабрь 2019 года реестр кредиторов КЗСК содержал претензии на 5 539 786 462,67 рубля. Даутова, помимо того, что была акционером завода, занимала должность главы правления банка «Спурт», который финансировал инвестиционный проект КЗСК. Финансовое участие в проекте по созданию производства метилхлорсиланов и их производных, в том числе, и привело банк к краху. На сегодня конкурсный управляющий «Спурта» также требует включить в реестр кредиторов завода претензии на 1 281 866 934 рубля. Заседание назначено на 10 сентября 2020 года.

Помимо этого, в рамках банкротного дела КЗСК в конце августа 2020 года в реестр были внесены претензии ФНС России — 134 723 583 рублей долга, 23 501 420,23 рубля пени и 22 150 110,7 рубля штрафа.

Напомним, завод, отработавший в республике почти 90 лет, был обанкрочен год назад — в июле 2019 года. В отношении него введено конкурсное производство.

Среди кредиторов КЗСК отметилась и госкорпорация ВЭБ. РФ, выдавшая многомиллиардный кредит на реализацию инвестпроекта.

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