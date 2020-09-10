Вашингтон, 10 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Стали известны некоторые детали и подробности дипломатических отношений лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Их в своей новой книге «Ярость» раскрывает известный журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд, который получил доступ к 25 никогда ранее не публиковавшиеся письмам, которыми Трамп обменивался с северокорейским лидером. Расшифровку двух из них получила CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Так, в письмах лидер КНДР неоднократно обращался в главе Белого дома «ваше превосходительство». Как отмечает Вудворд, послания письма наполнены «декларациями личной верности, которые могут быть произнесены рыцарями Круглого стола или, возможно, кавалерами».

«Даже сейчас я не могу забыть тот исторический момент, когда я крепко жал руку Вашего превосходительства в этом прекрасном и священном месте, когда весь мир наблюдал за этим с большим интересом и надеждой», — написал лидер Северной Кореи Трампу 25 декабря 2018 года после их первой встречи в Сингапуре.

Ещё одну возможную встречу с главой Белого дома Ким Чен Ын сравнил со «сценой из фэнтезийного фильма». В письме от 10 июня 2019 года он говорил о «глубокой и особой дружбе» между двумя лидерами, которую глава КНДР сравнил «волшебной силой».

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Журналист отмечает, что письма Трампа более прямолинейные, но в них тоже много лести.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент США Дональд Трамп заявлял, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся в хороших отношениях, и «это замечательно».