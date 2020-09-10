Иваново, 10 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. 43 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области, об этом сообщили 10 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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24 жителя региона, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, за минувшие сутки были выписаны с выздоровлением. Статистика по смертности в регионе не изменилась.

Всего за период пандемии в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 7800 человек, 6459 из них выздоровели. Скончались 123 пациента с COVID-19.