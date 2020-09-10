Москва, 10 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Москве в школе № 1788 класс отправили на карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом одного из учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября рассказали родители учащихся образовательного учреждения.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

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"Пока только класс, но суть в том, что у него семь учителей, которые преподают во множестве классов», — рассказал один из родственников. Он предположил, что в школе этот случай заражения может быть не единственным.

Учебное заведение расположено в микрорайоне Солнцево Парк.

По телефону директора школы Александра Ездова, указанного на сайте школы, корреспонденту ИА REGNUM ответила секретарь. Она пояснила, что Александр Анатольевич находится на совещании, сама подтвердить информацию о карантине не смогла.

В департаменте образования и науки Москвы также оперативно не ответили на вопрос ИА REGNUM с просьбой подтвердить или опровергнуть полученную от родителей информацию, предложив направить письменный запрос.