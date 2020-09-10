Екатеринбург, 10 сентября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В Свердловской области за 9 сентября от COVID-19 скончались сразу 14 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Таким образом, общее число умерших именно от COVID-19 достигло 509. При этом власти не раскрывают их пол и возраст. Также неизвестно, сколько людей с коронавирусом умерли по причине других заболеваний.

С начала пандемии на Среднем Урале обнаружили 26 527 заразившихся. Из них выздоровели пока 20 539.