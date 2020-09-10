Липецк, 10 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В новом учебном году ряд липецких школ присоединился к проекту по демократизации образования «Новая школа». Как сообщает ИА REGNUM, участниками проекта стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62 и 64. Основные нововведения проекта — отмена школьной формы, системы оценок и домашних заданий.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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В гимназии № 12 уже были отменены бумажные дневники и журналы. Также в начальной школе математике, чтению и русскому языку девочек и мальчиков учат раздельно. Как и во многих других российских школах, здесь не ставят оценки первоклассникам. В 2020 году эту практику распространили и на вторые классы, но после обсуждения с родителями один второй класс продолжает получать оценки по пятибалльной системе. В гимназии отменили домашние задания по физкультуре, музыке и технологии, а по нескольким предметам оно носит «рекомендательный характер».

В школе № 2 отменили школьную форму, а во вторых, третьих и пятых классах — систему оценок. По словам директора, в журналы вносят информацию о достижениях ученика или сложностях в обучении. Руководство школы считает, что отметки являются недостаточным стимулом к учёбе и не могут в полной мере оценить работу учеников.

Что касается отмены школьной формы, как сообщил портал Gorod48, требования к внешнему виду школьников по-прежнему существуют, но в менее жёсткой форме. Отказавшиеся от обязательной формы школы требуют соблюдения «дресс-кода»: можно носить чёрные джинсы и белые футболки, строгие костюмы. Проблем с частичной отменой оценок в начальных классах в школах также не возникло — замена отметок комментариями учителя является распространённой практикой в первых классах и легко может быть перенесена на последующие годы учёбы в начальной школе. Оценки не «отменяют» без согласования с родителями. Идея проекта принадлежит заместителю главы администрации Липецкой области Анатолию Якутину.