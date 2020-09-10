Киев, 10 сентября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Украины 9 сентября приняло программу приоритетных действий, которая предусматривает приватизацию крупнейших госпредприятий, причем многие активы должны быть проданы уже в этом году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Разграбление украинской инфраструктуры

В частности, как уточнила замминистра экономики Светлана Панаиотиди, кабмин рассматривает возможности приватизации до конца года АО «Объединенная горно-химическая компания», ПАО «Одесский припортовый завод», завода «Электротяжмаш» и угольной компании «Краснолиманская», а также «Президент-отеля» в центре Киева.

Вместе с тем Панаиотиди напомнила, что на Украине в настоящий момент из-за карантина действует мораторий на продажу объектов большой приватизации и Верховная рада должна проголосовать за то, чтобы изменить это решение.

«Может, отель в центре Киева и продадут, а вот заводы вряд ли», — комментирует приватизационные планы правительства экономист Александр Охрименко.

По его словам, к промышленным объектам Украины почти нет интереса, поскольку это «старые советские заводы, которые можно продавать только по цене металла».

«Никакой коммерческой ценности они уже давно не представляют. Помните, как пытались продать ОПЗ и все закончилось обычным провалом. Их нужно было продавать в 90-е годы, тогда они еще что-то стоили, а сейчас это уже пустышка», — резюмировал эксперт.