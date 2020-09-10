Москва, 10 сентября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий производителей алкоголя размещать на бутылках «страшные картинки», разрабатывает депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

Этикетка о вреде алкоголя, 1909 г

«Я готовлю, как кажется, более эффективный законопроект: размещать на крепком алкоголе изображения, аналогичные тем, что мы сейчас видим на сигаретных пачках», — сообщил Тумусов в соцсетях.

По мнению парламентария, когда на водке будут нарисованы не поле с колосьями или заснеженный лес, а циррозная печень, это лучше любого QR-кода напомнит человеку о необходимости заботиться о своем здоровье и думать, прежде чем пить.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минпромторг планирует расширить обязательную маркировку товаров на алкоголь и начать с пива.

В 2013 году в России вступил в силу закон, обязывающий производителей сигарет размещать «страшные картинки» на пачках.