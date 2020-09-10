Москва, 10 сентября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили мирное урегулирование в Косово по телефону, сообщается 10 сентября на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

Вучич сообщил Путину о ходе переговоров, которые прошли в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года.

В свою очередь, президент России подтвердил неизменность принципиальной позиции Москвы по поводу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

Помимо Косово, главы государств обсудили текущие вопросы стратегического партнёрства России и Сербии. Путин высоко оценил личный вклад Вучича в развитие российско-сербских связей.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.