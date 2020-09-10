Самара, 10 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Арбитраж Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Тольятти и АО «Автоваз» по вопросу взыскания свыше 234 млн рублей за пользование земельным участком. Ответчик согласился выплатить в рамках соглашения 12,68 млн рублей, а истец принял это предложение, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

Администрация Тольятти в своём первоначальном требовании настаивала на взыскании 234 852 147 рублей 55 копеек, где 145 863 487 рублей 13 копеек было заявлено как неосновательное обогащение «за пользование земельным участком с кадастровым номером 63:09:012158:76 за период с 30.12.2004 по 24.09.2019», а 88 988 660 рублей 42 копейки как проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 1 января 2005 года по 24 сентября 2019 года.

Ответчик на это заявил, что по периоду с 30 декабря 2004 года по 22 апреля 2017 года истцом пропущен срок исковой давности.

Ещё до рассмотрения спора по существу стороны пришли к мировому соглашению, по которому «Автоваз» обязался выплатить 12 688 657,15 рубля. Сумму должны внести на счёт в течение 30 дней с даты утверждения судом соглашения.