Киев, 10 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В скандальном интервью экс-главы офиса президента Зеленского Андрея Богдана чувствуется, конечно, обида за отставку, заявила 10 сентября украинский политический эксперт Олеся Яхно.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и его команда

Также эксперт сказала, что некоторые обвинения, озвученные экс-главой офиса президента, явно предвзяты — например, по поводу отсутствия стратегии, поскольку при Богдане тоже не было никакой стратегии, и более того, все помнят его слова про то, что «решения принимаются по ходу».

Но есть и совершенно справедливые обвинения, заявила далее Яхно.

«От едких (например, что депутат Рады Николай Тищенко — главный авторитет и визионер для офиса президента) до жёстких (про вытеснение прозападных людей из власти) и очень жёстких (по сливу операции «вагнеровцев», там, где речь шла про один звонок из Киева, сорвавший операцию)», — отметила эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне было обнародовано большое интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону, в ходе которого экс-глава офиса президента сделал ряд скандальных заявлений. Наибольший резонанс вызвала информация о якобы 13 пунктах, которые якобы пообещал России выполнить нынешний глава офиса президента Андрей Ермак.

«В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий: мы вам корабли — вы нам воду в Крым, мы вам пленных — вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда — а вы нам еще что-то», — заявил Богдан.

Также он заявил, что больше года шла спецоперация с целью выманить и задержать «вагнеровцев», которая в итоге провалилась из-за одного звонка, причем звонил человек «из самого ближайшего» окружения Зеленского.

Андрей Богдан возглавил офис президента Украины сразу после инаугурации Владимира Зеленского и покинул этот пост в феврале нынешнего года.