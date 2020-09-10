Рим, 10 сентября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Позиция Италии по «делу Навального» «совпадает с немецкой и общеевропейской» и состоит в том, что случившееся должно быть «полностью прояснено», а виновные — привлечены к ответственности, сказал в интервью Il Foglio в четверг, 10 сентября, премьер Италии Джузеппе Конте.

Petro NAJ-OLEARI European Parliament Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте

По словам Конте, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сказал о вероятности формирования следственной комиссии по этому делу «и о готовности сотрудничать с властями Германии».

«Сотрудничество — лучший способ предотвратить то негативное влияние, которое эта драматическая история может оказать на отношения между ЕС и Россией», — сказал Конте.