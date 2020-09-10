Ростов-на-Дону, 10 сентября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Ростовской области коечный фонд, развёрнутый для пациентов с COVID-19, заполнен почти на 54%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в госпиталях, развёрнутых на Дону, врачи оказывают помощь 1 тыс. 144 пациентам. Состояние 60 человек оценивается как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Вместе с тем под медицинское наблюдение взяты 7 тыс. 724 человека.

За период пандемии в Ростовской области выздоровели 83,2% жителей, получившие положительный результат теста на коронавирус, — 15 тыс. 305 человек.