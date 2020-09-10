Портленд, США, 10 сентября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Технологии, позволяющие распознавать лица, запрещены властями города Портленд (штат Орегон). Об этом 10 сентября сообщает телекомпания CNN.

Система распознавания лиц

По информации журналистов телекомпании, за данное решение единогласно проголосовали все члены совета города. Также известно, что данный запрет начинает незамедлительно распространяться на все департаменты города, включая полицейское управление.

«Технологии призваны облегчить жизнь. Государственные и частные учреждения не должны использовать их как оружие против тех самых граждан, которым они служат», — заявил по поводу данного решения мэр Портленда Тед Уилер.

Также он отметил, что озабочен тем обстоятельством, что технологии, позволяющие распознавать лица, использовались также для наблюдения за участниками акций протеста, продолжающихся в течение свыше 100 дней после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Отметим, ранее такие же запреты на данную технологию были приняты властями Сан-Франциско и Окленда (штат Калифорния), а также Бостона (штат Массачусетс).