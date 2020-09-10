Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2, еще 28 заболевших выздоровели, сообщили 10 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Суточный уровень выявления новых случаев в Ленобласти незначительно вырос с началом сентября. С учетом новых данных, всего в регионе подтвержден 7156 случай за всё время пандемии. Выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки 28 жителей, а за всё время 5177 человек, 86 — умерли.

Наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленобласти являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (7), Кудрово (5), Мурино (3). Еще по два случаю выявлено в населенных пунктах Кузьмоловский, Романовка, Дубровка Всеволожского района и города Тихвин. Ещё в 11 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному. Таким образом ни в одном районе в настоящее время ситуация не является угрожающей.

Во второй желтой зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные — в третьей, зеленой зоне.