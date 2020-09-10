Петропавловск-Камчатский, 10 сентября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. На Камчатке места в гостиницах и базах отдыха расписаны на месяц вперёд. Врио губернатора края Владимир Солодов уверен, что этому способствует в том числе и программа Ростуризма, предусматривающая возврат части средств, потраченных туристами, решившими отдохнуть в России.

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«Туризм — одна из основополагающих отраслей Камчатки. Ежегодно к нам приезжают десятки тысяч гостей, чтобы посмотреть наш удивительный край. Конечно, в этом году из-за пандемии сильно упал поток, но после снятия ограничений места в гостиницах и на базах отдыха расписаны на месяц вперёд. Этому наверняка способствует и возможность получить компенсацию части расходов на отдых в российских регионах, в числе которых Камчатский край, когда люди могут получить не скидки или ваучеры, а реальные средства, которые можно потратить на дополнительный отдых или повышение его класса», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM глава Камчатки Владимир Солодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа Ростуризма, предусматривающая возврат части средств, потраченных туристами, решившими отдохнуть в России, возможно, будет продолжена. Об этом стало известно после совещания президента Владимира Путина с правительством России.