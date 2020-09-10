Омск, 10 сентября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Омской области выявили ещё два очага птичьего гриппа. Заболевание обнаружено в населённых пунктах Марьяновского и Саргатского районов.

Птицефабрика

В деревне Карманово и совхозе «Российский» введены ограничительные меры. В населённых пунктах и пятикилометровой зоне вокруг них установлен карантин до 6 октября, передаёт ГТРК «Иртыш».

Из населённых пунктов, попадающих в зону карантина, нельзя вывозить птицу, торговать ею. Кроме того, запрещены свободный выгул и водопой птицы.

Всего в Омской области выявлено более 20 очагов птичьего гриппа. Вся птица в них подлежит уничтожению.

Как сообщало ИА REGNUM, от распространяющегося в Омской области птичьего гриппа пострадала птицефабрика «Иртышская».