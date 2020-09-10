Ярославль, 10 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Ярославский арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Ярославля о расторжении договора аренды земли для строительства спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком в Дзержинском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

О планах построить спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком, гостиницей, спа-салоном, боулингом, ресторанами и кафе на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Блюхера инвестор и городские власти заявили еще в 2014 году. Первоначально предполагалось, что комплекс будет построен к 2017 году. Земля была предоставлена мэрией в аренду ООО «Золотое кольцо», которое возглавляет депутат муниципалитета Роман Галагаев.

Однако к заявленному сроку строительство даже не началось. Инвестор заявлял о том, что для реализации проекта городские власти должны построить дорогу — соединить проспект Дзержинского с Тутаевским шоссе. Эту просьбу власти не выполнили, дорога там так и не появилась.

Между тем в 2018 году был заключён новый договор аренды земельного участка сроком до 2021 года. Но и после этого ситуация не изменилась, а арендатор перестал вносить плату с конца 2019 года, накопив долг в 452 тысячи рублей. Городские власти решили расторгнуть договор и взыскать долги.

Как следует из решения арбитражного суда, представители ООО «Золотое кольцо» в суд не явились и отзыв на иск не представили. Из этого можно сделать вывод о том, что инвестор утратил интерес к проекту. В итоге суд принял решение удовлетворить иск, расторгнуть договор аренды и взыскать с арендатора деньги с учётом пеней.