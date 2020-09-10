Москва, 10 сентября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5363 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. На первом месте по числу выявленных заражений Москва — 695 случаев. Далее следуют Петербург — 215, Подмосковье — 169, Нижегородская область — 163, Ростовская область — 155.

Всего в РФ с начала распространения коронавируса выявили 1 046 370 случаев заражения.