Москва, 10 сентября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Нынешний курс доллара еще значимо далек от циклического минимума 2011 года, когда за евро давали 1,49 долларов, а за фунт 1,67 доллара. Об этом 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Ануреев.

ИА REGNUM Доллар и евро

« За II—III кварталы 2020 года доллар уже подешевел на 10−20%, и это вполне может быть среднесрочной тенденцией, — сказал профессор. — Если брать мартовский пик курса доллара и его значение на начало сентября, то доллар подешевел к британскому фунту на 20%, к корзине валют основных торговых партнеров на 10%. При этом курс доллара еще значимо далек от циклического минимума 2011 года, когда за евро давали 1,49 долларов, за фунт 1,67 доллара. Прежние минимумы 2011 года и задают ожидания девальвации доллара примерно на 30−40%, озвучиваемые многими аналитиками».

Как подчеркнул экономист, в разгар кризиса 2008 года доллар был на максимуме, затем показал минимум примерно через три года, и это задает ожидания девальвации именно в перспективе двух-трех лет, но всё же не одного года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Китая пытаются проводить большинство валютных операций в евро и юане, что усиливает позиции этих валют на рынке.