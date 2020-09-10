Симферополь, 10 сентября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Общее число выявленных на территории республики Крым подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 3 тыс. Об этом 10 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Как написал Аксёнов, за минувшие сутки в регионе было выявлено 67 новых заразившихся SARS-CoV-2.

«Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3010 случаев новой коронавирусной инфекции», — также говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что на сегодняшний день в Крыму от COVID-19 вылечились 1966 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 208 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.