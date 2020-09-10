Москва, 10 сентября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Россия пока прошла половину пути до шведской модели почти полного отказа от наличных денег. Об этом 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Ануреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Впрочем, в США также велики расчеты наличными, вытекающая из этого значимая теневая экономика и неполная собираемость налогов, — сказал профессор. — Для экономики важно проводить посредством карт или иных платежных систем крупные покупки физических лиц, совсем не обязательно почти все покупки, включая мелкие. В Швеции и во многих европейских странах действуют прямые государственные ограничения на максимальные суммы расчета наличными, и там нельзя заплатить наличными за покупку квартиры, автомобиля, даже за аренду приличной гостиницы. В России государство несколько раз анонсировало введение подобных ограничений, но каждый раз их откладывало».

Как подчеркнул экономист, некоторая часть жителей России, занятая в «теневой» экономике, просто не готова к полному обелению своих денежных потоков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев объяснил, что развитие платежных карт в России не сопряжено с какими-либо техническими сложностями.